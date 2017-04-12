Фото: altairegion22.ru
Алтайский краевой суд рассмотрит дело бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева 19 мая.
О назначении даты заседания порталу Amic.ru сообщила помощник председателя краевого суда Оксана Головина. Ранее, напомним, предполагалось, что дело бывшего сити-менеджера рассмотрят 2 июня.
24 марта Центральный районный суд Барнаула признал Игоря Савинцева виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату и приговорил бывшего чиновника к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.
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Адвокат экс-главы администрации заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.
Не устроил вердикт, вынесенный первой инстанцией, и прокуратуру. Сторона гособвинения, как сообщалось, просила суд приговорить Савинцева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.
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В связи с подачей апелляционных жалоб дело бывшего сити-менеджера переходит в краевой суд.
Комментарии
А зачем рассматривать? Погладить по головке, сказать спасибо и устроить в москвабад, поближе к царю, никаких условных и штрафов, тем более реальных сроков... а вот если бы пенсионерка сперла булку хлеба, то ей сразу бы впаяли несколько лет! Вывод один - один в чиновники и воровать лярдами!!!!
Нельзя не согласиться с Васей. Такая у нас страна, кто у власти тот ВОРУЕТ МУЛЯМИ, а народ радуется присоединению КРыма и рыма и живет в проголоть, особенно сейчас припеваючи тем у кого кредиты и ипотека, ну тем кто поверил в то, что у нас в стране стабилость наступила. Нет , фига вам, вот нате вам кризис, нате рост инфляции, нате рост цен, нате рост тарифов на жилье и уменьшение прожиточного минимума , на и на десерт снижение зарплат и увольнение с работы в виде сокращение.