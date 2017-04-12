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Алтайский краевой суд рассмотрит дело бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева 19 мая.

О назначении даты заседания порталу Amic.ru сообщила помощник председателя краевого суда Оксана Головина. Ранее, напомним, предполагалось, что дело бывшего сити-менеджера рассмотрят 2 июня.

24 марта Центральный районный суд Барнаула признал Игоря Савинцева виновным в превышении полномочий и совершении покушения на присвоение и растрату и приговорил бывшего чиновника к четырем годам условного срока и штрафу в размере 370 тысяч рублей.

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Адвокат экс-главы администрации заявила о намерении обжаловать приговор и добиться признания невиновности своего доверителя.

Не устроил вердикт, вынесенный первой инстанцией, и прокуратуру. Сторона гособвинения, как сообщалось, просила суд приговорить Савинцева к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

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В связи с подачей апелляционных жалоб дело бывшего сити-менеджера переходит в краевой суд.