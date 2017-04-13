Первый трейлер фильма "Тор 3: Рагнарёк" установил новый рекорд для компаний Marvel и Disney по просмотрам.

За 24 часа ролик посмотрели 136 миллионов человек. Позади остались и работы таких брендов, принадлежащих компании Disney, как Pixar и "Звездные войны". Предыдущее достижение для Disney было установлено сказкой "Красавица и чудовище" (127,6 миллиона просмотров за 24 часа).

При подсчете учитывались такие сервисы, как YouTube, Facebook, Instagram и т. д.

В ролике можно увидеть, как Тор вынужден сражаться на арене во время гладиаторского поединка с Халком, которого он называет "своим другом по работе".



Премьера фильма состоится в ноябре 2017 года. В картине появятся Крис Хемсворт, Марк Руффало и Том Хиддлстон.