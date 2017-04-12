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Дугин успокоил барнаульцев, пообещав посадить новые деревья на пр.Ленина

, ИА "Амител"
Этим летом в Барнауле обустроят зеленые зоны сразу в нескольких местах города

Фото: barnaul.org

Глава администрации Барнаула Сергей Дугин успокоил барнаульцев, встревоженных выкорчевыванием старых деревьев на проспекте Ленина. Он пообещал горожанам, что на этом месте специалисты посадят новые деревья, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

По словам Сергея Дугина, в этом году на благоустройство и озеленение Барнаула из краевого бюджета направлено 35,8 млн рублей. 

Как сообщается, этим летом в краевой столице планируется благоустройство зеленых зон на улице Профинтерна от проспекта Калинина до Комсомольского, центральной части проспекта Калинина, проспекта Космонавтов в границах улицы Малахова и проспекта Калинина и других территорий.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что специалисты начали выкорчевывать старые деревья в самом центре Барнаула.

"Хочу успокоить барнаульцев, которые встревожены сносом деревьев в городе. Никто не хочет оставить Барнаул без зелени. Деревья убирают там, где это действительно нужно. На смену им появятся молодые саженцы, и любимые горожанами места станут еще красивее и уютнее", — сказал глава администрации Барнаула Сергей Дугин.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

12.04.2017 20:11
VIK

Пиар чистой воды!! Что без этого никак?

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