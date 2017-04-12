Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар произошел днем в среду, 12 апреля, в здании школы в поселке Гордеевский Троицкого района Алтайского края. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по региону.

Данные о возгорании поступили в 14:18. "Из здания эвакуировались 187 человек — персонал и учащиеся. Никто не пострадал", — рассказал собеседник нашего портала.

К моменту прибытия пожарных горела крыша здания. В 15:40 возгорание было локализовано, а в 15:54 — ликвидировано.

"Всего в ликвидации пожара были задействованы 53 человека и 19 единиц техники, из них от МЧС России 39 человек и 13 единиц техники", — уточняют в экстренном ведомстве.

Специалисты устанавливают причины случившегося. В результате ЧП пострадала кровля. "Решение по продолжению учебного процесса в данном здании будет принято после обследования его комиссией", — добавляют в МЧС.