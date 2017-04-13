В 2016 году Счетная палата Алтайского края выявила финансовых нарушений почти на один миллиард рублей.

В прошлом году ведомством проведено 53 контрольных и 11 экстренно-аналитических мероприятий, в том числе в порядке оперативного контроля за исполнением краевого бюджета и бюджета фонда медицинского страхования. Об этом в ходе рабочей встречи заместитель председателя Счетной палаты Татьяна Киреева доложила главе региона.

"Было сделано 52 экспертизы нормативно-правовых актов, в том числе четыре проекта по государственным программам. Контроль прошли 159 объектов. Объем проверенных средств — 31 миллиард рублей. Выявлено нарушений на сумму 918 миллионов рублей. Это на 27% ниже показателей 2015 года. Если анализировать динамику за последние пять лет, то отмечается тенденция к сокращению нарушений финансового законодательства", — рассказала Киреева.

Также зампредседателя ведомства добавила, что вынесено 153 представления на сумму 363 миллиона рублей. С учетом прошлых лет уже устранены нарушения на сумму 436 миллионов.

Что касается неэффективных расходов (деньги, использованные по целевому назначению, но малоэффективно), то их доля составила 254 миллиона. Кроме того, сумма в 31 миллион возвращена во все уровни бюджета.