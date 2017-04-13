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Синоптики прогнозируют теплую погоду и дожди на территории Алтайского края в четверг, 13 апреля.
По данным регионального Гидрометцентра, осадки возможны в южных и предгорных районах. Днем по краю +12...+17 градусов.
Ветер южный, три-восемь метров в секунду с усилением до 13 метров.
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В Барнауле без осадков. Днем в краевой столице температура составит +14...+16 градусов, ветер до восьми метров в секунду.
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