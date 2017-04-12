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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала поведение американских журналистов из пула госсекретаря США Рекса Тиллерсона. По словам Захаровой, когда в зал вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, журналисты устроили "базар" и начали "истошно" кричать. Об этом представитель МИД написала на своей странице в Facebook.

Лавров спросил у журналистов, кто их учил манерам.

"Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: "Теперь можете кричать, если хотите", — написала Захарова.

