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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал поручение своему правительству создать единый стандарт нового казахского алфавита и графики, а также подготовить переход казахского алфавита на латиницу. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, алфавит должен быть разработан уже в следующем году. После этого, по поручению Назарбаева, начнется разработка учебников для средних школ.

Предполагается, что полный переход на новый алфавит будет осуществлен к 2025 году. Это значит, что на латинице будут выходить все деловые документы, периодические издания и книги.