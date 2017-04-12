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Элитную версию iPhone7 с церковной символикой в РПЦ назвали "пошлятиной"

, ИА "Амител"
Благословение патриарха на продажу этих телефонов получено не было, заявил иерей Александр Волков

Фото: Caviar

Глава пресс-службы патриарха иерей Александр Волков на своей странице в  Facebook назвал "пошлятиной" люксовую серию iPhone7, на которых написано "в РПЦ благословили".

Как написал представитель РПЦ, указанная формулировка  является обманом, потому что это не соответствует действительности и в принципе такого быть не может.

Также Волков отметил, что производитель, написав это, поступил нечестно. Он пояснил, что действия одного иерарха не отражают позиции всей церкви. Ранее выпуск устройств благословил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

Как пишет портал "Лента.ру", в продажу поступила ограниченная серия iPhone7. Эти смартфоны отделаны драгоценностями. Элитные гаджеты начали продавать в преддверии Пасхи, которую в этом году будут отмечать 16 апреля.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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