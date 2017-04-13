Фото: avizinfo.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра продают в барнаульском доме, более известном как "Титаник", за 15,2 миллиона рублей.

Как сказано в объявлении на сайте Avito.ru, квартира находится на втором этаже элитной высотки по проспекту Социалистическому, 89.

"Элитный жилой комплекс, ремонт, очень хорошее состояние, высота потолков – три метра, лоджия застеклена, встроенная кухня, встроенная мебель, постирочная комната, гардеробная, просторная гостиная, охрана, отличная детская и прогулочные зоны", — указывает автор сообщения.

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В качестве достоинства отмечается тот факт, что дом находится в самом центре города и располагается близко к школам, детским садам и торговым центрам.