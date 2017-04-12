Депутаты Государственной думы 12 апреля проголосовали в первом чтении за пакет законопроектов, которые предполагают перенос выборов президента с 11 на 18 марта, а также отмену открепительных удостоверений, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в России выборы президента традиционно проходят во второе воскресенье марта. Согласно новым поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на следующее воскресенье месяца. В 2018 году этот день выпадает на 18 марта.

Кроме этого, предлагается отказаться от использования открепительных удостоверений на президентских выборах. Вместо этого граждан, которые будут находиться не по месту регистрации в день голосования, будут включать в список избирателей по месту пребывания на основании заявления.

Процедуру подачи обращения предстоит определить ЦИК, а информация будет передаваться в избирательную комиссию по месту постоянной регистрации избирателя, который исключит человека из своего списка. Кроме того, будет сформирована единая база данных всех поданных заявлений, чтобы не допустить подачи одним избирателем нескольких обращений.