Фото: theplace2.ru
Актёр Василий Степанов, запомнившийся российским зрителям по фильму "Обитаемый остров", выбросился из окна жилого дома в Москве и остался жив. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Известно, что инцидент произошел на Давыдковской улице. Актер упал примерно с высоты третьего этажа. После ЧП он отказался от госпитализации. Неизвестно, почему актер выбросился из окна.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт падения мужчины, не уточнив других подробностей.
Комментарии
Бутерата обожрался и решил полетать.
Жаль парнягу, этого актера забросили и забыли сразу после фильма "Обитаемый остров". Большая слава и тут же быстрое забвение. Бондарчук что-то быстро забывает о тех, кто приносит ему славу и деньги. Надеюсь выкарабкается Василий.
Читал, что не ладилось у него с ролями; в личной жизни всё плохо было... ...а ведь, надежды, говорят, подавал. Вот что может одна неудачная роль с актёром сотворить.
Депрессняк. Не было работы. Причем реально никакой не было. Пишут, что даже грузчиком был.
что теперь половина Барнаула должна прыгать ?он слишком высокого о себе мнения
вот как розовые танки психику ломают!
даже грузчиком ну е..!известный актер надо жеееееееееееее))виликие актеры бедствовали в конце жизни а этот надо же
слабаааак.ну и что что остался без ролей.Панин тоже остался,так он ищет себя
а таксистом работать не пробовал? Песков и даже Сам таксовал
да вообще я вариант "выбросился из окна" не рассматриваю коллега на работе тоже прыгал из окна "За ВДВ!" тоже где-то так, со 2-го или третьего этажа, сломал ногу, и потерял документ