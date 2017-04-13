Фото: vk.com/barneos22
Два легковых автомобиля столкнулись на улице Ломоносова в Барнауле утром в четверг, 13 апреля, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
"Авария на Ломоносова в сторону Спартака. Собирается пробка", — делятся информацией местные жители.
Отметим, что пока движение в нагорной части города свободное. Но в районе улицы Парковой, судя по данным сервиса "Яндекс.пробки", наблюдается затор. Скорость движения здесь составляет десять километров в час. Вообще дорожная ситуация в Барнауле утром оценивается в пять баллов.
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