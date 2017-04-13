Руководство телеканала НТВ приняло решение закрыть скандально известную программу "Говорим и показываем", которая в пятницу, 14 апреля, выйдет в последний раз. Об этом пишут "Ведомости".

По словам генерального продюсера канала Тимура Вайнштейна, такое решение связано со стратегией канала по отказу от агрессивного и провокационного контента.

Напомним, программа выходит в эфир около шести лет. Здесь рассказывают о сложных жизненных ситуациях, в которые попадают простые люди. Например, в эфире программы рассказали о 15-летней девушке, которая родила ребенка от взрослого мужчины, а прошлой осенью показали видео, как известный актер занимается сексом с собакой.