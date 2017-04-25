Сергей Стиллавин рассказывает, что менять свою жизнь, когда тебе уже за 40 лет, – поступок настоящего мужика. Эту фразу как мантру он повторял каждый раз, когда появлялись сомнения в реальности затеи.

Сергей заключил пари с компанией "Телетрейд". Ее специалисты заявили, что могут научить его зарабатывать на валютном рынке, несмотря на то, что экономического образования он не имеет. По условиям спора, если он так и не освоит Форекс, "Телетрейд" выплатит ему 50 тысяч рублей.

Авантюра хоть и беспроигрышная, но из зоны комфорта Стиллавину пришлось вылезти. Зато азарт появился сразу.

Сергей начал учиться. Больше всего Стиллавин боялся, что трейдеры будут говорить на своем "птичьем" языке, а он — хлопать глазами и для приличия говорить "угу". Но оказалось, люди они с фантазией и образным мышлением, в результате он не заметил, как стал умнеть.

Основы теории были освоены, пришло время применить все на практике. Чтобы не спустить свои деньги, новичкам вроде Сергея советуют сначала потренироваться на "котиках", в смысле на демо-счете.

Никаких специальных агрегатов или летательных аппаратов для торговли на Форекс не надо. Нужен компьютер, планшет или смартфон. На любой гаджет можно установить торговый терминал. Стиллавин решил "завинтить" его сразу и на компьютер, и на телефон. Устанавливается Meta Trader 4 не сложнее любого приложения. Красные и синие цифры в одном разделе, графики с кривыми в другом. А вот раздел "Торговля" – надо посмотреть. "Баланс 100 000". Потом выяснилось, что это $100 тысяч, а не рублей. Правда, деньги это не настоящие. Зато с их помощью можно участвовать в реальных торгах. С другой стороны, даже если деньги не настоящие, рисковать всей суммой сразу тоже не хотелось. Из теории Сергей знал, что существует такое понятие, как кредитное плечо — это деньги, которые брокер дает трейдеру на время сделки. Если выставить сумму $1000, кредитное плечо 1 к 50. Хотя оптимальный размер плеча 1 к 100, делились опытом специалисты. В итоге к $1000 Сергея брокер накидывает свой кредит, и получается $50 тысяч. Смысл кредитного плеча в том, что оно позволяет трейдеру заработать большую прибыль, имея небольшой депозит. Одно дело – купить евро на $1000 и заработать при росте курса, например, $10. И совсем другое, если изначальное вложение было в 50 раз больше, а значит, и прибыль не $10, а уже $500.

Далее шли котировки пары EUR/USD, то есть евро/доллар. Цена одной валюты всегда выражается в другой. Надо понять, будет евро дорожать или нет. На графиках творились непонятные вещи. Курс евро менялся каждую секунду — вверх, вниз. Оказалось, в этот самый момент выступал глава Европейского ЦБ Марио Драги. Рынок отыгрывал каждое слово. Торговля на новостях самая азартная, но и реагировать надо быстро, вспомнил Сергей наставления учителей.

Консультанты советовали купить сейчас евро, но Стиллавин хотел разобраться в деталях и быть готовым ко всему. При таких скачках заработать 200 долларов за 2 минуты — не проблема.

Сергей решил купить евро по курсу 1,0560. Евро дешевел. Цифры были красными. На тот момент он уже проиграл $100. На эти деньги красивую девушку можно было бы шампанским угостить. Затем $100 убытка неожиданно превратились в $50. Потом в $70, а потом в 0. И тут нарисовалась прибыль $20!

После прибыли было решено закрыть сделку. Деньги кредитного плеча автоматически вернулись брокеру. У Сергея осталась $1000, которую он ставил изначально, плюс $20.

Сергею не хотелось проиграть на первых торгах, поэтому он был аккуратным. В следующий раз он решил попробовать новые виды торговли: медвежью, а также выставит стоп-лосс и тейк-профит.