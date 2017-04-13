Фото: biwork.ru
Двухлетний ребенок провалился под землю в районе погребов у дома №24 по улице Короленко, сообщает "Бийский рабочий".
По данным издания, мальчик вместе с другими детьми играл рядом с погребами. Поблизости находились взрослые. Через некоторое время игравшие ребята закричали, что мальчик упал.
Оказалось, что малыш угодил в провал, который, по всей видимости, образовался из-за подмытия стенки одного из погребов. К счастью, ребенок не получил серьезных травм и повреждений.
Комментарии
зачем так пугаете с утра
Запретить использовать - убрать к чертовой бабушке эти погреба. Барнаул ул. Попова - очень много во дворах погребов. Некоторые брошены, некоторые за лето ни разу не окашиваются (соответственно большая трава - больше кровососущих насекомых), периодически появляются провалы.
Самое крутое в этих погребах, это то, что Совки накопали их под многоэтажками десятками. Не думая о подрыве фундамента...
У нас на площадке третью весну погреба проваливаются...(((