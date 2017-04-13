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Двухлетний ребенок провалился под землю в районе погребов у дома №24 по улице Короленко, сообщает "Бийский рабочий".

По данным издания, мальчик вместе с другими детьми играл рядом с погребами. Поблизости находились взрослые. Через некоторое время игравшие ребята закричали, что мальчик упал.

Оказалось, что малыш угодил в провал, который, по всей видимости, образовался из-за подмытия стенки одного из погребов. К счастью, ребенок не получил серьезных травм и повреждений.