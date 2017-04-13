Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение, которое ранее высказал зампред правительства Украины Вячеслав Кириленко, о переносе даты празднования Дня космонавтики.
На своей странице в Твиттер Пушков отметил, что современная Украина не имеет никакого отношения к космосу. А после добавил, что "таких не берут в космонавты".
В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 апреля 2017 г.
Отметим, что Кириленко, говоря о переносе праздника, назвал День космонавтики советским праздником. По его мнению, нужно придумать другую дату, чтобы она касалась новейшей украинской истории.
Комментарии
паноктимум лавровцев! вся элитка укропская бывшие комсюки и коммунисты!
Не взяли тя дедуля в космонавты? Чо бисер мечешь... Укропы ещё на майдане глюки ловили в параллельных мирах. Тыже их, едорас, а против альфового помогалы попёр... Жди ассиметричного ответу... Хе-хе.
ты то чо возбудилась? едорасы твои тож сплошь бывшие комсюки, да партейцы, у всех там билеты дома лежат! ха-ха!
А твой где?
комсюковский в рамке, для внуков, а комунячий получать желания не было!
Я понял 12 апреля международный праздник. И связан с Гагариным. Ну на Украине сейчас Бандера герой, там сейчас другие приоритеты
Хорошо, что нам денно и ночно пишут про Украину. И особенно важно, что все действия Украины обязательно комментирует Сенатор Алексей Пушков. По всей видимости проблемы Пермского края решены все до последнего, и такой человек вправе комментировать любые действия и поступи независимой и самостоятельной страны мира.
А ви,херой Ато,от 12:30,хочите к Немцову на встечу побыстрей отправиться,не! Кастрюля на останки моска не давят,не?
13.04.2017 12:44 Ru.бaнок
Что то с дикцией, или образованности не хватает? Так коверкать великий, могучий русский язык? язык А.С.Пушкина, В.И.Ленина, язык на котором разговаривает Российский Президент В.В.Путин, проходят диспуты и принимаются законы в Государственной думой и Советом Федерации, по моему, совершенно не допустимо. Да и про Немцова, кастрюли и Ато очень необдуманно Вы бросаетесь словами, как бы не рядились под простачка и не совсем умного человека. Впрочем, за язык Вас никто не тянул.
Рубанок сам не может пояснить- что написал.