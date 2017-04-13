Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение, которое ранее высказал зампред правительства Украины Вячеслав Кириленко, о переносе даты празднования Дня космонавтики.

На своей странице в Твиттер Пушков отметил, что современная Украина не имеет никакого отношения к космосу. А после добавил, что "таких не берут в космонавты".

В Киеве хотят перенести День космонавтики на другую дату. Что же, нынешняя Украина к космосу отношения не имеет: таких не берут в космонавты. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 апреля 2017 г.

Отметим, что Кириленко, говоря о переносе праздника, назвал День космонавтики советским праздником. По его мнению, нужно придумать другую дату, чтобы она касалась новейшей украинской истории.