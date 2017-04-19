Узнать об актуальных вопросах налоговой практики, о введении новых касс и работе Федерального закона "О противодействии легализации доходов" предприниматели Алтайского края смогли 11 апреля на специальной бухгалтерской конференции, организованной Альфа-Банком. Мероприятие собрало более 100 бухгалтеров и руководителей малого бизнеса.

Среди основных тем прошедшей конференции были налоговые проверки, страховые взносы, уплата и возмещение НДС и многое другое. Своими знаниями с участниками поделились опытные эксперты: специалист учебно-информационного центра при Управлении Федеральной налоговой службы Елена Козик, старший государственный налоговый инспектор Анна Жданова, руководитель консалтинговой компании "Патриот" Елена Шевченко и консультант по работе с программным продуктом 1С компании "1С-Галэкс" Елена Медведева.

Другим немаловажным пунктом встречи стали требования ФЗ №115 "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом подробно рассказала начальник отдела по работе с ключевыми клиентами Альфа-Банка Екатерина Деветаева.

Бизнесменам рассказали, что максимальное количество операций снятия средств не должно превышать 80% от объема всех операций по расчетному счету. По словам специалиста, Центральный банк и вовсе рекомендует клиентам работать по безналичному расчету, чтобы минимизировать число наличных, так как если снимается более предусмотренного объема, операцию относят к сомнительным.

"Мы клиентам советуем, если вы оплачиваете налоги с одного расчетного счета при наличии нескольких счетов в других банках, вы должны их уведомлять об уплате. Что касается нашего банка, если клиент снимает свыше 600 тыс. рублей, мы обязательно запрашиваем, на какие цели были израсходованы эти денежные средства. В стране растет коррупция, и нам нужно выходить на прозрачные схемы работы с бизнесом, чтобы вычистить из системы юридических лиц фирмы-однодневки", — прокомментировала Екатерина Деветаева.

О другой очень актуальной проблеме — введении новых касс — рассказал руководитель группы компаний "СтарК" Вячеслав Замышляев. В своем выступлении он подробно объяснил, как подготовиться к изменениям в рамках Федерального закона №54 "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт".

По данному нормативному акту каждый предприниматель обязан поставить новые кассы либо модернизировать тот кассовый аппарат, который он использует. В системе много сложностей, зато она упрощает работу налоговой, представителям которой не нужно будет выезжать на дополнительные проверки — все операции и так будет видно.

"Самое сложное сейчас — доставка фискальных накопителей, с этим есть большая проблема. В России только один завод-изготовитель, и он не справляется с объемом поставок. Из требуемых 500 штук в ближайшее время мы получим только 10. Все понимают, что накопителей просто нет в стране, поэтому если предприниматель заключил договор с Центром технического обслуживания на поставку фискальных накопителей для новой кассы либо на доработку старой, то его не будут наказывать на каком-то этапе", — поделился Вячеслав Замышляев.

Участники конференции получили массу ценных советов и смогли в режиме живого общения обсудить с профессионалом ту или иную проблему.

"Сотрудники Альфа-Банка знают свою работу. Всё было качественно, вежливо и своевременно. Было очень увлекательно слушать. Все спикеры рассказывали понятно и доступно", — поделилась своими впечатлениями Ольга Зайцева, представитель ГК Pit-Stop.

Такие обучающие мероприятия Альфа-Банк проводит регулярно. Каждое посвящено практическим вопросам ведения бизнеса.

"Мероприятия мы проводим бесплатно, собираем потенциальных и реальных клиентов нашего банка, сами обзваниваем и приглашаем. Законодательство меняется постоянно, и по обратной связи с людьми мы определяем темы и выбираем те направления, которые могли бы быть им интересны, собираем спикеров", — пояснил директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Барнауле Алексей Качесов.

На этом Альфа-Банк останавливаться не планирует. Уже осенью банк собирается провести семинар на тему управления персоналом.

"Подрастающее поколение разное, и нам бы хотелось рассказать нашим клиентам, как работать с его представителями. Как таких сотрудников мотивировать, как ими управлять, чтобы они стали ценными кадрами", — рассказал Алексей Качесов.