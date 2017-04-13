Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры разыскивают 29-летнюю Евгению Шлегель, которая пропала 9 апреля.
Известно, что жительница села Березовка в Первомайском районе исчезла после того, как отправилась в поселок Бажево. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые.
Была одета в темно-серую болоньевую куртку с красной опушкой на капюшоне, черные брюки и черные кроссовки.
Комментарии
БажОво
Нет, все правильно, БАжево
Бажова Заимка - правильное название
нашли ее
А предыдущую барышню то нашли, а то маняком папахивает (
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ АДРЕСНАЯ СИСТЕМА - 658060, Алтайский край, Первомайский р-н, Бажево п (актуально)
в старых документах писали кто как и Бажово и Бажево, у людей там проживающих до сих пор по разному написано, но в настоящее время правильно Бажево, при чем уже много лет