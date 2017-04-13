Фото: vk.com/la_altay

Волонтеры разыскивают 29-летнюю Евгению Шлегель, которая пропала 9 апреля.

Известно, что жительница села Березовка в Первомайском районе исчезла после того, как отправилась в поселок Бажево. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, плотное телосложение, волосы русые до плеч, глаза серо-голубые.

Была одета в темно-серую болоньевую куртку с красной опушкой на капюшоне, черные брюки и черные кроссовки.