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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить законность программ "Пусть говорят" о Диане Шурыгиной. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Отметим, что на Первом канале о Шурыгиной вышло пять передач "Пусть говорят". В эфире обсуждали изнасилование несовершеннолетней девушки. Программы имели очень высокие рейтинги. Изнасилование Шурыгиной обсуждали с согласия ее родителей, а точнее, даже с их участием. Тем не менее запрос был отправлен в Роскомнадзор.

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Депутат от КПРФ попросил принять меры в отношении производителей программы "Пусть говорят". В запросе Рашкин указал, что Шурыгина рассказала на всю страну об опыте употребления алкоголя, что могло вызвать у детей желание попробовать запрещенные вещества.