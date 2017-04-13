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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин обратился в Роскомнадзор с просьбой проверить законность программ "Пусть говорят" о Диане Шурыгиной. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Отметим, что на Первом канале о Шурыгиной вышло пять передач "Пусть говорят". В эфире обсуждали изнасилование несовершеннолетней девушки. Программы имели очень высокие рейтинги. Изнасилование Шурыгиной обсуждали с согласия ее родителей, а точнее, даже с их участием. Тем не менее запрос был отправлен в Роскомнадзор.
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Депутат от КПРФ попросил принять меры в отношении производителей программы "Пусть говорят". В запросе Рашкин указал, что Шурыгина рассказала на всю страну об опыте употребления алкоголя, что могло вызвать у детей желание попробовать запрещенные вещества.
Комментарии
Да не Ракшин, а Рашкин!
Да, дело даже не в этом. якобы "изнасиловании"... Как можно упоротую ..... в телевизор пускать, теперь её фанаты появились, а не понимают, что по этой психушка плачет.
Уже многие говорят о том, что Малахов по своей сути-Педик. Давно пора закрыть эту брехаловку. Да и вообще первый канал лично я не смотрю. Пустой!
Я его давно не смотрю, но блин из-за расположения компа .слышу в три уха о чём говорят на кухне, в зале и в спальне, хорошо наушники пока спасают.
что там за штраф? 50 тыс рублей?