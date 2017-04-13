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Сумму президентских грантов намерены увеличить в России с 4,5 млрд рублей до 7 млрд рублей, сообщает РБК.

Ссылаясь на данные участников заседания координационного комитета по проведению конкурса президентских грантов, издание отмечает, что оценкой претендентов на получение средств будет заниматься экспертный совет в составе 24 человек.

Как отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, принимавший участие в заседании координационного комитета, гранты призваны стимулировать активность граждан и обеспечить доведение средств до маленьких населенных пунктов и небольших организаций.

Главными критериями отбора кандидатов на соискание гранта называется социальная значимость того или иного проекта, его уникальность, инновационность и оптимальное соотношение затрат на реализацию с ожидаемым результатом.