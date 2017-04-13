Фото: rbc.ru
Министр труда Максим Топилин выступил с поддержкой инициативы о введении уголовной ответственности за неуплату страховых взносов. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, этот законопроект уже получил согласование в правительстве. Отметим, 10 апреля документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно нововведению, сборщики взносов будут сообщать в следственные органы о тех, кто не платит взносы. Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За нарушение оплаты взносов предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а также штрафы до двух миллионов рублей.
Комментарии
Да стрелять надо этих предпринимателей, развелось, понимаете ли. Вот чиновник - он молодец. Он умный и отчеты писать умеет.
Твою ж дивизию! Да вы сначала вменяемые налоги введите и правила игры не меняйте каждый месяц, тогда и взносы будут. Представление о бизнесе только на примере откатов да пиления бюджета, министры .. (с) Лавров
Хорошо что ИП пару лет назад закрыл. Устал этих чертей кормить.
Перефразируя классика - нет такого преступления на которое не пойдут нынешние для сохранения власти и места у корыта...
Кто есть ху в пенсионном фонде? Сколько у этого ху офшоров, дачек, вилл и недвижимости за границей?
Кстати как и у этого ху, что на фото?
всех посадите на 7 лет, вертухаев побольше наставьте, только кто эти тюрьмы содержать будет и кормить? на что ? типа все забоятся и будут платить? да все закроются и на биржу труда встанут
С этим правительством у нашей страны нет будущего.
Молодец Топилин, продолжай в том же духе
Хорошо что я свое ИП до НГ закрыл. Ну честное слово, устал быть дойной коровой.
"Минэкономразвития предложило объявить 2018 год годом предпринимательства"
И за что такое счастье? Чтоб потом получать нищенскую пенсию от медвепутов?
А как же те кто заплатил в Лимпопо , их же закон освободил от уплаты сборов?
МОЛОДЕЦ Топилин!!! и остается добавить "Дави нас Вова, еще сильней!"
Тоже закрыл, когда взносы подняли в два раза. Чувствую тебя отлично. Такими темпами идиоты-чиновники уничтожат Россию очень быстро. Интересно, сколько платят амеры путину и его друзьям за уничтожение государства и его населения. Северная корея уже отдыхает.
Для начала им нужно научиться грамотно администрировать налоги и сборы. По набрали дурачков которые не знают куда и как деньги зачислять. Люди платят, деньги на счетах болтаются в бюджеты не идут. Топилин Топи-пили россию
13.04.2017 13:49 - гость -
Если бы они хоть что-то умели. Только "доначислять" умеют.
я тоже закрылся пусть менты с налоговиками сеют и пашут
3.04.2017 15:54 колхозанин
ога они тяжелее рюмки ничего не держали