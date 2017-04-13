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Министр труда Максим Топилин выступил с поддержкой инициативы о введении уголовной ответственности за неуплату страховых взносов. Об этом пишет РИА "Новости".

По его словам, этот законопроект уже получил согласование в правительстве. Отметим, 10 апреля документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Согласно нововведению, сборщики взносов будут сообщать в следственные органы о тех, кто не платит взносы. Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

За нарушение оплаты взносов предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а также штрафы до двух миллионов рублей.