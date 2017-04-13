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Министр труда Максим Топилин выступил с поддержкой инициативы о введении уголовной ответственности за неуплату страховых взносов. Об этом пишет РИА "Новости".
По его словам, этот законопроект уже получил согласование в правительстве. Отметим, 10 апреля документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Согласно нововведению, сборщики взносов будут сообщать в следственные органы о тех, кто не платит взносы. Это касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За нарушение оплаты взносов предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы, а также штрафы до двух миллионов рублей.
Комментарии
Да стрелять надо этих предпринимателей, развелось, понимаете ли. Вот чиновник - он молодец. Он умный и отчеты писать умеет.
Твою ж дивизию! Да вы сначала вменяемые налоги введите и правила игры не меняйте каждый месяц, тогда и взносы будут. Представление о бизнесе только на примере откатов да пиления бюджета, министры .. (с) Лавров
Хорошо что ИП пару лет назад закрыл. Устал этих чертей кормить.
Перефразируя классика - нет такого преступления на которое не пойдут нынешние для сохранения власти и места у корыта...
Кто есть ху в пенсионном фонде? Сколько у этого ху офшоров, дачек, вилл и недвижимости за границей?
Кстати как и у этого ху, что на фото?