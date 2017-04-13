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Талые воды в Барнауле подтапливают частный сектор в нагорной части города, сообщают "Наши Новости".

Так, вода залила огороды и подполье жителей улиц Аванесова и Гвардейской. Горожане, которые вынуждены терпеть неудобства этой весны, полагают, что вода не уходит из-за проблем с ливневой канализацией.

Между тем наиболее сложная ситуация, если говорить про весь Алтайский край, сохраняется в Рубцовске.

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Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в третьем по величине городе нашего региона подтоплены почти 249 участков и 48 домов.

Здесь спасатели продолжают проводить работы, призванные ликвидировать подтопления, однако вода пока не уходит.