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Талая вода топит жилой сектор в Барнауле. Видео

, ИА "Амител"
Наиболее сложная ситуация в крае остается в Рубцовске

Видео и фото: Наши Новости

Талые воды в Барнауле подтапливают частный сектор в нагорной части города, сообщают "Наши Новости".

Так, вода залила огороды и подполье жителей улиц Аванесова и Гвардейской. Горожане, которые вынуждены терпеть неудобства этой весны, полагают, что вода не уходит из-за проблем с ливневой канализацией.

Между тем наиболее сложная ситуация, если говорить про весь Алтайский край, сохраняется в Рубцовске.

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Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, в третьем по величине городе нашего региона подтоплены почти 249 участков и 48 домов.

Здесь спасатели продолжают проводить работы, призванные ликвидировать подтопления, однако вода пока не уходит.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

13.04.2017 10:41
Гость

Давно писали в городской газете, что Рубцовск - "остров", омываемый рекой Алей и Магистральным каналом.

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