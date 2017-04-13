Более 11 тысяч бездомных собак отловили в 2016 году в Алтайском крае. Об этом сообщила заместитель начальника управления ветеринарии края Валентина Саяпина на выездном заседании комитета Алтайского Заксобрания по местному самоуправлению в Бийске.

По ее словам, такую работу проводили только в 41 городе и районе края. 28 муниципальных образований региона, в том числе Баевский, Заринский, Локтевский, Немецкий национальный, Поспелихинский, Хабаровский районы, Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, этим вопросом не занимались. Причин несколько: не было заявок от жителей, нет компании, которая предложила бы такую услугу, и нет мест передержки животных.

Например, в Бийске за год по заявкам граждан было отловлено около 1,3 тыс. собак. В близлежащем к городу селе был случай, когда одичавшие собаки уничтожили за один раз 18 телят.

Около 60% собак, отловленных в Бийске, было усыплено. Как подчеркнула председатель общества защиты животных "Преданность" Екатерина Шаерман, решение об умерщвлении принимает ветеринар на основании наличия у животного заболевания или агрессии. Остальных после обязательной стерилизации и всех необходимых прививок содержат в приюте до передачи новым владельцам. Кстати, в Бийске собакам стали наносить на уши татуировки с индивидуальным номером, чтобы следить за популяцией.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в 2015 году был принят краевой закон, по которому полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных были переданы муниципалитетам. Вместе с полномочиями городам и селам Алтайского края пришли небольшие, но деньги — 8 млн рублей на 2016 год. Однако освоили только 6 млн рублей, 2 млн были возвращены в краевой бюджет.

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