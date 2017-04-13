Фото: mail.ru
Полицейские в Канаде на вертолете искали группу подростков, которые украли сладости из парка развлечений, находящегося неподалеку от Торонто. Об этом пишут "Аргументы и факты".
Отметим, что к поискам детей подключился отряд кинологов и спецназ. Юных сластен искали на специальном полицейском вертолете с тепловизором.
Через какое-то время подростков обнаружили в кустах. К тому моменту дети уже почти доели украденные сладости. Позже их отпустили под опеку родителей.
Комментарии
Они когда сладости крали случаем не убили нескольких людей?
Вот, что нас ждёт.
Молодцы, что занимаются проблемами своей страны и своих граждан.
молодцы чо, дети урали на пару баксов + полиция спалила керосина на пару тыщ
У преступника нет ни возраста, ни национальности. Закон - превыше всего.
13:05, вы забыли написать, что это в Канаде В Эрэфии преступники делятся на четыре группы и закон к ним применяется по разному.