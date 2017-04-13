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Полицейские в Канаде на вертолете искали группу подростков, которые украли сладости из парка развлечений, находящегося неподалеку от Торонто. Об этом пишут "Аргументы и факты".

Отметим, что к поискам детей подключился отряд кинологов и спецназ. Юных сластен искали на специальном полицейском вертолете с тепловизором.

Через какое-то время подростков обнаружили в кустах. К тому моменту дети уже почти доели украденные сладости. Позже их отпустили под опеку родителей.