Фото: kinopoisk.ru
Британскому актеру Джуду Лоу досталась роль профессора Альбуса Дамблдора в молодости во второй части фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом пишет "Лента.ру".
Актер сыграет профессора до того, как он стал директором школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик отметил, что очень рад этому событию.
Осенью прошлого года писательница Джоан Роулинг рассказала, что во второй части пенталогии "Фантастические твари" будут показаны любовные переживания молодого Альбуса Дамблдора. Отметим, что Роулинг является сценаристом этой картины.
Комментарии
я грешным делом подумал-это о нашем аппаратое правительства фильм сняли.
13.04.2017 13:26 - гость - А что такое "аппаратое"? Вам не грешным делом думать надо, вам бы вообще думать начать.
о знаток русского, езжай в Казахстан,а мой китайской смартфон как хочет ,так и пишет.
13.04.2017 13:36 - гость - Так вы еще и нищеброд? Тогда с вами всё понятно.
а что я нищеброд по комментарию от 13:26 тебе понятно не было? так кому из нас нужно думать научиться?