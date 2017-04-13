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Британский актер Джуд Лоу сыграет во втором фильме "Фантастические твари"

, ИА "Амител"
Лоу исполнит роль профессора в молодости

Фото: kinopoisk.ru

Британскому актеру Джуду Лоу досталась роль профессора Альбуса Дамблдора в молодости во второй части фильма "Фантастические твари и где они обитают". Об этом пишет "Лента.ру".

Актер сыграет профессора до того, как он  стал директором школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Президент киностудии Warner Bros. Тоби Эммерик отметил, что очень рад этому событию. 

Осенью прошлого года писательница Джоан Роулинг рассказала, что во второй части пенталогии "Фантастические твари" будут показаны любовные переживания молодого Альбуса Дамблдора. Отметим, что Роулинг является сценаристом этой картины.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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