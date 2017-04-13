Властям региона стало проще договариваться с частными инвесторами по особым экономическим зонам, после того как Алтайский край получил новые полномочия от Москвы. Такое мнение губернатор Алтайского края Александр Карлин высказал на встрече с журналистами в среду, 12 апреля.

Отвечая на вопрос о новых инвесторах особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь", он отметил, что позитивные подвижки связывает с передачей полномочий по управлению особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа в компетенцию региональных властей. Это произошло в 2016 году и, по словам Александра Карлина, значительно упростило процесс работы с инвесторами. Заявки на заключение соглашений с инвесторами рассматривает экспертный совет, заседания которого теперь проводят в Алтайском крае.

"Не надо сейчас ехать в Москву, бродить по начальственным коридорам, искать концы. Сегодня вопрос решают на месте, более оперативно", — подчеркнул глава региона.

Так, в конце прошлого года появилось два новых резидента "Бирюзовой Катуни" с совокупным заявленным объемом инвестиций в 1,6 млрд рублей.

"Это очень серьезные и достойные объекты круглогодичного действия со значительной, по нашим меркам, мощностью по количеству туристов", — рассказал Александр Карлин.

Скоро наблюдательный совет рассмотрит еще пару заявок с инвестиционной емкостью 300 млн рублей.

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Власти региона завершают строительство всей инженерной инфраструктуры на туристско-рекреационном комплексе. Кроме того, еще 400 млн рублей региону должно выделить Минэкономразвития.

Еще на одном туристическом объекте региона — "Белокурихе-2" — строительство инженерной инфраструктуры будет проведено в начале 2018 года. Это ЛЭП, газопровод, водопровод и водоотведение, радонопровод. Идет строительство небольших отелей, гостевых домов, объектов питания и оздоровления.

Александр Карлин сообщил, что частные инвесторы, в том числе и зарубежные, проявляют к площадке серьезный интерес. Какие именно компании, губернатор не сказал.