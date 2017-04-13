Фото: barnaul.org

Причину появления большой кучи мусора посреди улицы Партизанской в Барнауле объяснили в городской администрации — отходы были выгружены на проезжую часть из-за возгорания.

"Как сообщили в ОАО "Эко-Комплекс", машина завершала рейс по сбору мусора из контейнеров в частном секторе Центрального района. Предположительно, в одном из них оказался тлеющий мусор, подожжённый случайно или намеренно. Чтобы избежать пожара, водитель автомобиля, заметив признаки горения в кузове, был вынужден выгрузить содержимое на проезжей части", — указывают в мэрии.

В итоге отходы все же были вывезены с проезжей части на полигон ТБО.

Городские власти напоминают, что ни в коем случае нельзя бросать незатушенные сигареты и спички в мусорные контейнеры.