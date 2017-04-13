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Приемных родителей Эрнеста и Хизер Франклин подозревают в убийстве своего 16-летнего сына-инвалида, сообщает "Лайф".

Как пишет издание, супруги убили приемного сына после того, как посмотрели фильм "Манчестер у моря", в котором рассказывалось о подобном преступлении.

Правоохранительные органы нашли тело ребенка в сгоревшем доме. Но эксперты установили, что его смерть наступила до пожара. Родители не признаются в преступлении. Они говорят, что их не было дома, когда случился пожар.

Фильм "Манчестер у моря" вышел на экраны зимой прошлого года. У картины шесть номинаций на премию "Оскар", в том числе две награды. Сюжет фильма: нелюдимый и погруженный в себя Ли работает слесарем в многоквартирном доме. Узнав, что его старший брат умер, Ли возвращается в родной городок Манчестер-у-моря. Он вспоминает свою жизнь в этом городе и страшную трагедию, произошедшую с его собственной семьей. Неожиданно он узнает, что в завещании брат указал его в качестве опекуна 16-летнего племянника. Через взаимоотношения с подростком Ли пытается найти смысл дальнейшего существования.