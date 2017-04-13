Фото: pixabay.com

Полиция Хабаровска проверит информацию о том, что накануне в местном торговом центре разгуливал тигр, сообщает РИА "Новости".

Отметим, что до этого в сети появилось видео, где запечатлена прогулка хищника по торговому центру Хабаровска. В полиции сообщили, что когда в ТЦ прибыли сотрудники правоохранительных органов, тигра там уже не было. Теперь по данному факту назначена проверка.

Есть вероятность, что хищник принадлежит цирку, который сейчас гастролирует в Хабаровске. Но цирк находится далеко от ТЦ, и есть информация, что хищник оттуда не сбегал. Возможно, сотрудники цирка снимали в торговом комплексе промо-ролик.