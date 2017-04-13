Фото: livesport.ru
Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал на своей странице в Instagram свой допуск до международных стартов.
Напомним, накануне международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила ряду российских спортсменов выступать на международных соревнованиях этого сезона под нейтральным флагом.
Комментируя это решение, Шубенков отметил: "Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело".
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По словам легкоатлета, наконец-то "стену удалось пробить, хоть и не до конца". Он подчеркнул, что наличие допуска не является гарантией его участия в стартах, поскольку еще предстоит договариваться с каждым из организаторов.
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Возвращаясь к вопросу того, что пока ему придется выступать под нейтральным, а не российским флагом, Сергей Шубенков сказал: "Когда такая возможность появится, я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что "выступать под флагом". Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно даже на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".
Также легкоатлет акцентировал внимание на том, что если он будет дожидаться восстановления российской легкоатлетической федерации, то, скорее всего, уже не будет нужен российской сборной.
"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют", — резюмировал Сергей.
Комментарии
Продал родину ради продолжения карьеры ...
Я смотрю, тут одни патриоты собрались
а вы б на его месте что сделали?
буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".
а если Россия не позовет?
прально ..молодец !если дело во флаге проще сменить
ШУбенков Красава! Пробил барьен пиндостана! Мужик! И всегда будет русским и нашим мужиком. Посмотрел бы я на тебя 13.04.2017 12:04 - гость - , как бы ты продался , когда у тебя бы забрали смысл жизни и годы тренировок. Он продолжил соревнования! Какой флаг не важно !Главное для спортсмена соревнованию. Продаются те, кто гражданство меняют.
"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. " Кто нибудь знает Ариса Мерритта?? На слуху имя?? Да бросьте люди это олимпийский чемпион 2012 года по бегу с барьерами на 110 м!! Это рекордсмен мира так то!!! Так о чем я? Не тот ты Сережа чемпион что бы о тебе годами помнили!!! Чай не Усейн Болт!!! Скажи честно - хочу рубануть бабла !! Ибо через лет пять о тебе тока википедия и будет помнить...
Естественно останется русским. Ни американцем, ни немцем, ни французом Сергею, стать не суждено. Мама русский, папа русский, русский я и сам (с). Это же не Елена Гаджиевна Исинбаева, хвалящая Монако, негативно отзывающаяся о своем родном Волгограде и демонстративно льющая слезы на центральном российском ТВ когда этого потребовала ситуация с ее недопуском на международные соревнования. Хорошо, хоть Сергей не пошел до конца по этой скользкой дорожке и осознал, что чистый спорт не подразумевает грязь и помои. Молодец россиянин и барнаулец Сергей Шубенков!!!!!!
Все правильно сделал, нечего слушать этих псевдопатриотов.
"Какой флаг не важно !" важно! очень важно! спортсмены бы не заворачивались в него, не махали и не бегали бы с ним по стадиону! данное разрешение выступать под белым флагом это просто издевательство и унижение и Шубенкову придетЦа испить эту чашку до дна! думаю что он еще не раз пожалеет о принятом решении, но это будет уже совсем другая история!
Удачи Сергею!
Деньги не пахнут.
Он ватник так и останется ватником. Нормальный человек свалил бы из рашки к нам в Украину и выступал бы под флагом свободы.
Не любят у нас , в Сибири предателей и Овальных!
Только не под государственным флагом страны
гнусно это
значит пенсам можно 11 тысяч платиь
красава вообще за бабки страну продал
Тяжело пришлось нашему земляку среди 31 претендента - россиян подавших заявку выступать под нейтральным флагом. Молодец, что доказал свою волю и желание выступать без запрещенных препаратов. Правда, чувствуется, каша в голове и желание угодить всем и сразу. А так не бывает. И как первый звоночек такого поведения - отказ в выступлении в «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Так, возможно, и будут держать на коротком поводке всю оставшуюся карьеру. Надо Сергею Шубенкову с флагом и национальностью определиться до конца, а не подменять местами одно другим, в зависимости от ситуации. Вертихвосток никто нигде не любит.
Ну так пускай страна белого флага и платит зарплату ему, оплачивает тренировки, перелеты и проживания. Это будет честно и справедливо. Вот и интересно, а будут ли после этого у него победы?
Это то, что он умеет! Всем бы легче стало, если бы отказался выступать? Пошел бы в тренеры при таком высоком еще потенциале за копейки! Страну он не предавал, страна предала его и не извинилась. Это не его инициатива с допингом. Он выступал за страну, но стал не нужен ей.
а русскость то в чем выражается? в выступлении за олимпийскую сборную по нейтральным флагом? деньги верни
13.04.2017 12:55 Гостья Вы теплое с мягким то не путайте... Он "прокурил" олимпиаду - ему это компенсировали! В России ему выступать никто не запрещал. Чемпионатов в России хватает. Ломанулся он не за опытом и стажем, а в надежде на призовые.
13.04.2017 12:55 Гостья И как же страна предала его? Тем более, что факто применения массово допинга доказали только для США, а не для РФ.
Когда знаменитые спортсмены, ставшие сильнейшими еще в СССР предлагали уйти из тех федераций, которые без фактов отстраняют наших спортсменов, создать альтернативные федерации с прозрачными уставами и прозрачным международным руководством, почему-то никто из нынешних спортсменов не поддержал эту идею. Кое-кто подарки стал получать от своих федераций, чтобы не он не подписывался под этой идеей.
Я не поэт,но я скажу стихами,пошёл он на ... мелкими шагами!
Я не против того, что кто-то решает выступать за другую страну. Это право этого человека. Но решил выступать под чужим флагом, значит решил, что все расходы на подготовку будет оплачивать страна, под флагом которой этот человек будет выступать.
А хватит ли ему призовых, если он зарплату будет получать в "стране белого флага", за которую он выступает? А еще ему эта страна будет оплачивать проживание на сборах, тренировки, перелеты и т..п.
Один уже сидел на двух стульях. Выкинули его быстро. А сейчас и одни и вторые его ненавидят.