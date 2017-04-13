Четверг, 13 Апрель, 13:13

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А вам хватает вашей зарплаты?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,76
€ 60,26
Brent
$ 51,5
20°
Обь
268см -25

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Паводок на Алтае – 2017 Великий пост – 2017
Новости

"Я все равно останусь русским и буду выступать за Россию" — Сергей Шубенков

, ИА "Амител"
По словам барнаульского легкоатлета, последние полтора года были самым тяжелым периодом в его жизни

Фото: livesport.ru

Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал на своей странице в Instagram свой допуск до международных стартов.

Напомним, накануне международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила ряду российских спортсменов выступать на международных соревнованиях этого сезона под нейтральным флагом.

Комментируя это решение, Шубенков отметил: "Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело".

Читайте также: "Меня это не красит": Сергей Шубенков не будет выступать за Россию

По словам легкоатлета, наконец-то "стену удалось пробить, хоть и не до конца". Он подчеркнул, что наличие допуска не является гарантией его участия в стартах, поскольку еще предстоит договариваться с каждым из организаторов.

Читайте также: Барнаульца Сергея Шубенкова не допустили до международных соревнований

Возвращаясь к вопросу того, что пока ему придется выступать под нейтральным, а не российским флагом, Сергей Шубенков сказал: "Когда такая возможность появится, я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что "выступать под флагом". Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно даже на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".

Также легкоатлет акцентировал внимание на том, что если он будет дожидаться восстановления российской легкоатлетической федерации, то, скорее всего, уже не будет нужен российской сборной.

"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют", — резюмировал Сергей.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

13.04.2017 12:04
- гость -

Продал родину ради продолжения карьеры ...

0  11
13.04.2017 12:08
Гость

Я смотрю, тут одни патриоты собрались

0  0
13.04.2017 12:09
гость

а вы б на его месте что сделали?

0  0
13.04.2017 12:09
- гость -

буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".

а если Россия не позовет?

0  0
13.04.2017 12:11
- гость -

прально ..молодец !если дело во флаге проще сменить

0  0
13.04.2017 12:14
- гость -

ШУбенков Красава! Пробил барьен пиндостана! Мужик! И всегда будет русским и нашим мужиком. Посмотрел бы я на тебя 13.04.2017 12:04 - гость - , как бы ты продался , когда у тебя бы забрали смысл жизни и годы тренировок. Он продолжил соревнования! Какой флаг не важно !Главное для спортсмена соревнованию. Продаются те, кто гражданство меняют.

18  0
13.04.2017 12:18
Еж

"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. " Кто нибудь знает Ариса Мерритта?? На слуху имя?? Да бросьте люди это олимпийский чемпион 2012 года по бегу с барьерами на 110 м!! Это рекордсмен мира так то!!! Так о чем я? Не тот ты Сережа чемпион что бы о тебе годами помнили!!! Чай не Усейн Болт!!! Скажи честно - хочу рубануть бабла !! Ибо через лет пять о тебе тока википедия и будет помнить...

0  13
13.04.2017 12:19
- гость -

Естественно останется русским. Ни американцем, ни немцем, ни французом Сергею, стать не суждено. Мама русский, папа русский, русский я и сам (с). Это же не Елена Гаджиевна Исинбаева, хвалящая Монако, негативно отзывающаяся о своем родном Волгограде и демонстративно льющая слезы на центральном российском ТВ когда этого потребовала ситуация с ее недопуском на международные соревнования. Хорошо, хоть Сергей не пошел до конца по этой скользкой дорожке и осознал, что чистый спорт не подразумевает грязь и помои. Молодец россиянин и барнаулец Сергей Шубенков!!!!!!

13  0
13.04.2017 12:21
- гость -

Все правильно сделал, нечего слушать этих псевдопатриотов.

8  0
13.04.2017 12:24
дед

"Какой флаг не важно !" важно! очень важно! спортсмены бы не заворачивались в него, не махали и не бегали бы с ним по стадиону! данное разрешение выступать под белым флагом это просто издевательство и унижение и Шубенкову придетЦа испить эту чашку до дна! думаю что он еще не раз пожалеет о принятом решении, но это будет уже совсем другая история!

0  11
13.04.2017 12:26
Океана

Удачи Сергею!

19  0
13.04.2017 12:35
Гость

Деньги не пахнут.

0  0
13.04.2017 12:37
Массаж мозга

Он ватник так и останется ватником. Нормальный человек свалил бы из рашки к нам в Украину и выступал бы под флагом свободы.

0  0
13.04.2017 12:38
Миротрворец

Не любят у нас , в Сибири предателей и Овальных!

0  0
13.04.2017 12:40
- гость -

Только не под государственным флагом страны

0  0
13.04.2017 12:42
- гость -

гнусно это

0  16
13.04.2017 12:43
- гость -

значит пенсам можно 11 тысяч платиь

0  0
13.04.2017 12:44
- гость -

красава вообще за бабки страну продал

0  0
13.04.2017 12:52
- гость -

Тяжело пришлось нашему земляку среди 31 претендента - россиян подавших заявку выступать под нейтральным флагом. Молодец, что доказал свою волю и желание выступать без запрещенных препаратов. Правда, чувствуется, каша в голове и желание угодить всем и сразу. А так не бывает. И как первый звоночек такого поведения - отказ в выступлении в «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Так, возможно, и будут держать на коротком поводке всю оставшуюся карьеру. Надо Сергею Шубенкову с флагом и национальностью определиться до конца, а не подменять местами одно другим, в зависимости от ситуации. Вертихвосток никто нигде не любит.

0  0
13.04.2017 12:55
Правдофил

Ну так пускай страна белого флага и платит зарплату ему, оплачивает тренировки, перелеты и проживания. Это будет честно и справедливо. Вот и интересно, а будут ли после этого у него победы?

0  21
13.04.2017 12:55
Гостья

Это то, что он умеет! Всем бы легче стало, если бы отказался выступать? Пошел бы в тренеры при таком высоком еще потенциале за копейки! Страну он не предавал, страна предала его и не извинилась. Это не его инициатива с допингом. Он выступал за страну, но стал не нужен ей.

23  0
13.04.2017 13:01
- гость -

а русскость то в чем выражается? в выступлении за олимпийскую сборную по нейтральным флагом? деньги верни

0  0
13.04.2017 13:04
Еж

13.04.2017 12:55 Гостья Вы теплое с мягким то не путайте... Он "прокурил" олимпиаду - ему это компенсировали! В России ему выступать никто не запрещал. Чемпионатов в России хватает. Ломанулся он не за опытом и стажем, а в надежде на призовые.

1  33
13.04.2017 13:05
Правдофил

13.04.2017 12:55 Гостья И как же страна предала его? Тем более, что факто применения массово допинга доказали только для США, а не для РФ.

Когда знаменитые спортсмены, ставшие сильнейшими еще в СССР предлагали уйти из тех федераций, которые без фактов отстраняют наших спортсменов, создать альтернативные федерации с прозрачными уставами и прозрачным международным руководством, почему-то никто из нынешних спортсменов не поддержал эту идею. Кое-кто подарки стал получать от своих федераций, чтобы не он не подписывался под этой идеей.

0  0
13.04.2017 13:11
Миротрворец

Я не поэт,но я скажу стихами,пошёл он на ... мелкими шагами!

0  0
13.04.2017 13:12
Правдофил

Я не против того, что кто-то решает выступать за другую страну. Это право этого человека. Но решил выступать под чужим флагом, значит решил, что все расходы на подготовку будет оплачивать страна, под флагом которой этот человек будет выступать.

А хватит ли ему призовых, если он зарплату будет получать в "стране белого флага", за которую он выступает? А еще ему эта страна будет оплачивать проживание на сборах, тренировки, перелеты и т..п.

Один уже сидел на двух стульях. Выкинули его быстро. А сейчас и одни и вторые его ненавидят.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
13:04
Полиция Хабаровска заинтересовалась видео с гуляющим по местному ТЦ тигром 0
12:49
Британский актер Джуд Лоу сыграет во втором фильме "Фантастические твари" 0
12:37
Приемные родители в США убили ребенка, посмотрев фильм "Манчестер у моря" 1
12:24
Вода продолжает заливать дорогу в Завьяловском районе Алтайского края 0
12:13
Что такое электронные ПТС и обязательно ли на них переходить? 2
12:02
"Я все равно останусь русским и буду выступать за Россию" — Сергей Шубенков 26
11:50
Алтайским властям стало проще работать с туристическими инвесторами 0
11:36
Смотрим, как канадская полиция искала на вертолете детей, укравших сладости 6
11:22
Электронные ПТС появятся в России этим летом 5
11:14
Названа причина появления огромной кучи мусора в центре Барнаула 2
11:03
Следователи начали проверку после падения ребенка в яму в Бийске 0
11:00
"Алтайлес" предлагает построить дом мечты из клееного бруса 1
10:51
Огромную кучу мусора вывалили посреди дороги в Барнауле. Фото 7
10:40
Более 11 тысяч бродячих собак отловили в Алтайском крае в 2016 году 23
10:35
Топилин поддержал идею уголовного наказания за неуплату взносов в ПФР 14
10:22
Талая вода топит жилой сектор в Барнауле. Видео 1
10:15
Роскомнадзор может наказать "Пусть говорят" за передачи о Диане Шурыгиной 6
10:04
Сумму президентских грантов в России хотят увеличить до 7 млрд рублей 0
09:48
Пушков ответил Украине, предложившей перенести праздник День космонавтики 9
09:39
Волонтеры на Алтае ищут пропавшую 29-летнюю жительницу Березовки 3
09:30
Новый сервис такси без "звонков" заработал в Барнауле. На правах рекламы
Минимальная стоимость проезда составляет 49 рублей
09:23
Канал НТВ закрывает скандально известную программу "Говорим и показываем" 5
09:18
Двухлетний малыш провалился под землю в Бийске 4
09:08
Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция 24
08:57
Представитель РФ в ООН попросил коллегу из Британии не отводить глаз 7
08:34
Пробка образовалась в нагорной части Барнаула из-за ДТП 0
08:30
Компания "Атлантика" провела обучающие семинары в Барнауле 0
08:17
Актёр Василий Степанов выпрыгнул из окна и остался жив 12
07:44
Иван Воронков: "Деньги у "Университета" закончились уже в начале сезона" 5
07:26
Финансовых нарушений на 1 млрд руб. насчитали в Алтайском крае за 2016 год 10
07:03
Какое наказание грозит барнаульцам за продажу и покупку подснежников? 12
06:45
Квартиру в барнаульском "Титанике" продают за 15,2 млн рублей 8
06:24
"На фронт не пускали, но я рвался": актер Алексей Самохвалов о годах войны 12
06:01
Дополнительные полмиллиарда рублей получит перинатальный центр "ДАР" 19
05:11
Безумный "Форсаж-8" без Пола Уокера и другие премьеры недели в кино 0
04:33
Теплая и дождливая погода ждет Алтайский край 13 апреля 0
03:33
Что нельзя делать в Страстную пятницу? 1
01:03
Трейлер нового "Тора" побил рекорд "Красавицы и чудовища" 0
00:04
Специалисты российского НИИ разработали бронежилет для женщин 1
23:02
Элитную версию iPhone7 с церковной символикой в РПЦ назвали "пошлятиной" 5
22:04
Журналисты устроили "базар" на встрече Лаврова и Тиллерсона – Захарова 2
21:01
Перенос выборов президента поддержали в Госдуме 11
20:06
Казахский алфавит решили перевести на латиницу 8
19:51
Дугин успокоил барнаульцев, пообещав посадить новые деревья на пр.Ленина 14
19:26
Зэк украл по телефону у жителей Алтайского края больше полумиллиона рублей 3
19:08
Коротко о главном: новый виток дела Савинцева, Шубенков и Дворец спорта
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 12 апреля
18:45
Жириновский сказал, что выпьет шампанского за импичмент Трампа 1
18:24
Путин заявил о деградации доверия в отношениях России и США 0
18:08
Неизвестный гонщик промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч 3
18:00
Микрозайм: в чем плюсы моментального кредита 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.