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Чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами, барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал на своей странице в Instagram свой допуск до международных стартов.

Напомним, накануне международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) разрешила ряду российских спортсменов выступать на международных соревнованиях этого сезона под нейтральным флагом.

Комментируя это решение, Шубенков отметил: "Последние полтора года — самый тяжелый период в моей жизни. Каждый мечтает заниматься любимым делом. А когда ты еще и лучший в этом деле — это вдвойне приятно. Поэтому так тяжело, когда у тебя забирают любимое дело".

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По словам легкоатлета, наконец-то "стену удалось пробить, хоть и не до конца". Он подчеркнул, что наличие допуска не является гарантией его участия в стартах, поскольку еще предстоит договариваться с каждым из организаторов.

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Возвращаясь к вопросу того, что пока ему придется выступать под нейтральным, а не российским флагом, Сергей Шубенков сказал: "Когда такая возможность появится, я вновь буду выступать под флагом. Я акцентирую внимание на том, что "выступать под флагом". Я не говорю, что буду вновь выступать за Россию. Потому что я русский, и мне можно даже на лоб наклеить хоть пять нейтральных флагов, но я все равно останусь русским, буду жить, тренироваться в России и выступать за Россию".

Также легкоатлет акцентировал внимание на том, что если он будет дожидаться восстановления российской легкоатлетической федерации, то, скорее всего, уже не будет нужен российской сборной.

"Без практики. Без соревнований. Без результатов. Обо мне просто все забудут. А я этого не хочу!.. Моя цель — выиграть чемпионат мира в августе. Пусть на пьедестале гимн России включить не разрешат, но ребята из сборной по биатлону уже показали, что наши спортсмены неплохо поют", — резюмировал Сергей.