Фото: vk.com/barneos22

Участок дороги в районе села Добрая Воля в Завьяловском районе Алтайского края остается закрытым из-за подтопления.

"По состоянию на 13.04 продолжается перелив паводковых вод на км 96+000 автодороги "Ребриха – Шарчино – Корчино – Завьялово – Леньки – Благовещенка", в районе села Добрая Воля в Завьяловском районе", — указывают в Алтайавтодоре.

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На данном отрезке установлены запрещающие знаки. Движение осуществляется по дороге Завьялово – Овечкино – Гонохово.

Напомним, что непростая паводковая ситуация наблюдается в Рубцовске — здесь подтоплены жилые дома и приусадебные участки. Талые воды тревожат и некоторых барнаульцев — в нагорной части подтоплены подвалы в ряде домов.

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