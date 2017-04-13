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Туристы из разных стран мира за год набросали в фонтан Треви, расположенный в Риме, 1,4 миллиона евро, пишет РИА "Новости".

Все деньги, которые достали из фонтана, отправили на благотворительность. Отметим, что существует поверье, согласно которому человек, бросивший в этот фонтан монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим ещё раз.

Деньги пойдут на финансирование проекта бесплатного супермаркета для бедных семей, столовые, убежища для нищих и другие цели.

Фонтан Треви — самый крупный фонтан Рима высотой 25,9 м и шириной 19,8 м. Этот фонтан в стиле барокко был построен в 1732—1762 годах архитектором Николой Сальви. Он примыкает к фасаду палаццо Поли, второй этаж которого в 1830-х гг. снимала княгиня З. А. Волконская. В правой части фонтана расположены "трубочки влюбленных". По поверью, молодые пары, попившие из них воды, будут любить друг друга и жить в согласии до самой старости.