Фото: поисков.рф
Громкая история с оставленным на холодной веранде двухлетним ребенком, которого обогревала собака, а спас посторонний человек, дошла до суда в Алтайском крае.
Как сообщают в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказалась 29-летняя мать мальчика из города Горняка, которой, помимо оставления ребенка в опасности, инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и кражу.
Напомним, что сам нашумевший инцидент произошел 18 января, когда женщина, будучи пьяной, оставила своего двухлетнего сына и ушла из дома к знакомой на длительное время.
"Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Серьезных последствий для здоровья ребенка в результате произошедшего не наступило", — отмечают в СКР.
Напомним, что во время нахождения ребенка на веранде его обогревала своим телом собака.
Известно, что мать мальчика злоупотребляла спиртным, вела безответственный образ жизни и не заботилась о здоровье ребенка, его питании и гигиене.
Кроме того, доказана причастность женщины к краже. В итоге безответственная мать была лишена родительских прав. Уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Деградация раши полным ходом (((
алкоголизм во всех странах присутсвует
Человек, презрительно называющий свою страну "рашей" - уже сам полный деградант. А что касается мамашки-алкоголички - так в любезных сердцу обитателей неведомой "рашки" соединенных штатах вполне благополучные и трезвые родители нередко забывают детишек на палящем солнце в наглухо запертом автомобиле. Или поджигают, насмотревшись идиотских фильмов. И что-то никто из "рашкинцев" не вопит по этому поводу о деградации Штатов.
13.04.2017 14:08 - гость -
Полностью с Вами согласна!
13.04.2017 14:08 - гость - --------------------------------------------- У нас всегда так, пофиг, что у нас проблемы, зато у соседа, за океаном, ещё хуже.
13.04.2017 14:08 - гость - Человек, презрительно называющий свою страну "рашей" - уже сам полный деградант.
Да я в принципе с вами и не спорю, как можно жить в этом беспределе оставаясь нормальным, а вы дальше вбрасывайте бюллетени и овального хайте! Лишь бы не было войны
Получается, что данном случае сАмой человечной оказалась собака.
единственное, хочется что бы горе-мамаше лет 10 дали, но ведь дадут условно 2 года, за смерть на морозе дали меньше двух колонии поселения, хотя реально таких расстреливать надо
13.04.2017 15:10 - гость - А вы голосуйте за Навального и ждите когда демократия к вам полными шагами придет как она пришла в Ирак, Ливию, Украину...