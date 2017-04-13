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Громкая история с оставленным на холодной веранде двухлетним ребенком, которого обогревала собака, а спас посторонний человек, дошла до суда в Алтайском крае.

Как сообщают в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказалась 29-летняя мать мальчика из города Горняка, которой, помимо оставления ребенка в опасности, инкриминируют ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и кражу.

Напомним, что сам нашумевший инцидент произошел 18 января, когда женщина, будучи пьяной, оставила своего двухлетнего сына и ушла из дома к знакомой на длительное время.

"Спустя некоторое время ребенка в неотапливаемой и неосвещенной веранде дома обнаружил посторонний человек. Он оказал мальчику помощь и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Серьезных последствий для здоровья ребенка в результате произошедшего не наступило", — отмечают в СКР.

Напомним, что во время нахождения ребенка на веранде его обогревала своим телом собака.

Известно, что мать мальчика злоупотребляла спиртным, вела безответственный образ жизни и не заботилась о здоровье ребенка, его питании и гигиене.

Кроме того, доказана причастность женщины к краже. В итоге безответственная мать была лишена родительских прав. Уголовное дело направлено в суд.