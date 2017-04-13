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Начальник Департамента транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Майзель заявил, что уже через месяц метро в Киеве может закрыться из-за долгов на неопределенный срок. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ.
Как подчеркнул Майзель, сейчас киевская подземка функционирует за счет накопленных ресурсов. Но в таком режиме метро может проработать еще месяц. Ведь в начале каждого месяца сотрудникам метрополитена нужно платить зарплату, также поезда не могут выходить на линию без осмотра, а на это тоже нужны деньги.
Как отмечается, ведомство и мэр города Виталий Кличко делают все возможное, чтобы не допустить закрытия подземки.
Комментарии
Ну ни чё. Закроют и срать туда будут.
опять страшилки
Нам-то какое дело?
как это влияет на жизнь барнаульцев и вообще россиян?
что значит как влияет?теперь кто хотел бежать в Украину передумает,так как возможно придётся ходить по Киеву пешком.
Не закроют, найдут средства
Ну хот какой то пазитифф )))
Не хорошо, что нам не перестают ежедневно печатать гадости про украинцев живших с русскими до недавнего времени как братья. И вообще какое дело нам до киевского метро, если в Барнауле вообще метро нет. Нам то что обсуждать и осуждать? Нам который год перед зимой страшилки публикуют, что братья украинцы замерзнут от холода, когда Россия прекратит продавать газ через ГАЗПРОМ. А получилось, что сам ГАЗПРОМ попросили уходить с газового рынка Европы.