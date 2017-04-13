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Начальник Департамента транспортной инфраструктуры горадминистрации Сергей Майзель заявил, что уже через месяц метро в Киеве может закрыться из-за долгов на неопределенный срок. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ.

Как подчеркнул Майзель, сейчас киевская подземка функционирует за счет накопленных ресурсов. Но в таком режиме метро может проработать еще месяц. Ведь в начале каждого месяца сотрудникам метрополитена нужно платить зарплату, также поезда не могут выходить на линию без осмотра, а на это тоже нужны деньги.

Как отмечается, ведомство и мэр города Виталий Кличко делают все возможное, чтобы не допустить закрытия подземки.