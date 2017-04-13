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Кот набросился на членов семьи, в том числе ребенка, на юго-востоке Москвы. Позже выяснилось, что у животного был вирус бешенства, пишет "Российская газета".

Известно, что семья купила кота по объявлению, размещенному в интернете. Месяц он вел себя нормально, а 1 апреля внезапно набросился на ребенка. Родители ребенка сами обработали раны и не стали обращаться за помощью в больницу. Спустя неделю кот погиб.

Как оказалось, у кота было бешенство. Сейчас всем пятерым членам семьи, которые контактировали с питомцем, назначили курс лечения. Теперь в Некрасовке объявлен карантин до 9 июня.