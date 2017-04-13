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Кот набросился на членов семьи, в том числе ребенка, на юго-востоке Москвы. Позже выяснилось, что у животного был вирус бешенства, пишет "Российская газета".
Известно, что семья купила кота по объявлению, размещенному в интернете. Месяц он вел себя нормально, а 1 апреля внезапно набросился на ребенка. Родители ребенка сами обработали раны и не стали обращаться за помощью в больницу. Спустя неделю кот погиб.
Как оказалось, у кота было бешенство. Сейчас всем пятерым членам семьи, которые контактировали с питомцем, назначили курс лечения. Теперь в Некрасовке объявлен карантин до 9 июня.
Комментарии
Самая страшная болезнь...
сойти с ума вот самая страшная болезнь....
видимо, вы плохо понимаете- что такое бешенство.
хааа а ты видимо хорошо
Ладно бешеный кот, а тут Усманов подал в суд на Навального.
достаточно. а что? Я много вообще чего знаю.
Для справки. "Бешенство неизлечимо в последней стадии. Все млекопитающие подвержены заражению, что подтверждает его способность выживать. Животное, в том числе и человек, несут в себе опасность. По закону обязателен карантин города, района, деревни и т.д., если обнаруживается заражение. Вакцинация всех жильцов карантинного места проходит с последующими проверками, всех животных истребляют, а после кремируют. Если заболел человек, то его помещают в бокс и ведут за ним наблюдение. После смерти тело кремируют.
Вероятность летального исхода при заражении – 99,9 %.
Лечение последней стадии – невозможно."
13.04.2017 14:42 -гость-
Так это что, Москву на карантин закроют? Лишь бы надолго...