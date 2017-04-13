Фото: tvcenter.ru
Квартиру некогда известного российского певца Евгения Осина обокрали в Москве, информирует ТАСС.
Как сообщается, певец обратился в правоохранительные органы, где рассказал, что кражу совершили его знакомые, которые приходили к нему в гости. Грабители прихватили с собой пять мобильных телефонов и деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники разыскиваются.
Напомним, популярность Евгения Осина пришлась на 80-90-е годы. Он исполнил хиты "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо".
Комментарии
если ты пьёшь с ворами опасайся за свой телефон
А порцыгаров......тоже пять не украли?
и куртку замшевую 3 штуки
бухать меньше надо
О-а-оа-ох! Это я зеваю, скучный стал Амик, как самим не противно всякую хрень писать
в лабуха не стрелять. Музыкант всегда в Законе.
Среди гостей присутствовали:Киркоров, Басков, Укупник, Лепс и Тимоти.
Смотрел ужасный фильм про него.Из квартиры почти не выходит,пьёт каждый день,душу журнализдам изливал ((