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Квартиру некогда известного российского певца Евгения Осина обокрали в Москве, информирует ТАСС.

Как сообщается, певец обратился в правоохранительные органы, где рассказал, что кражу совершили его знакомые, которые приходили к нему в гости. Грабители прихватили с собой пять мобильных телефонов и деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленники разыскиваются.

Напомним, популярность Евгения Осина пришлась на 80-90-е годы. Он исполнил хиты "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо".