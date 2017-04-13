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Правительство России решило не сносить пятиэтажные дома в регионах страны, заявил в интервью "Известиям" глава Министерства строительства и ЖКХ Михаил Мень.
По словам федерального министра, вопрос о внедрении опыта Москвы по сносу пятиэтажек в других регионах пока не ставится.
"Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы", — сказал господин Мень. При этом он отметил: "Возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня".
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Глава Минстроя РФ также высказался о завершении первого этапа сноса аварийного жилья, намеченного на текущий год. По его словам, полностью профильная программа выполнена в 14 субъектах Федерации, а вот 18 регионов существенно отстают от плана. В этих субъектах расселено менее 70% аварийного жилищного фонда.
Комментарии
Все это только доказывает ,что главное не жилье,а распил денег, в Москве это триллионны,а в городах остальной нищей России таких денег нет и не будет при таком правительстве
сносить нельзя взрывать.
как вседа-задобрить москвичей.
В этом никто и не сомневался. В Барнауле ещё старые двухэтажки не все снесли.
А сколько неудачников уже рты расшыперили что выносить их будут не из тёщиной хрущёвки, а из фишинебильного дома под причеты ылитных соседей?
Есть ли жизнь за МКАДом?
13.04.2017 14:40 - гость - А сколько неудачников уже рты расшыперили что выносить их будут не из тёщиной хрущёвки, а из фишинебильного дома под причеты ылитных соседей?
А вы не зарекайтесь, а то может и двухэтажка заплачет.