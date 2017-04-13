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Двенадцать воспитанников Кабанской специальной коррекционной школы-интерната в Бурятии отравились, по некоторым данным, наркотическим веществом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

Как рассказал изданию собеседник, подростки накануне употребляли спайс. Сейчас они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. По данному факту идет проверка.

Между тем в республиканском министерстве образования и науки рассказали, что еще нет результатов обследования, поэтому говорить о том, что вызвало отравление, рано.