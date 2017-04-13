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Бывший оперативный сотрудник, работавший в сфере экономической безопасности, идет под суд в Барнауле за мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый узнал, что в рамках проводимой органами полиции проверки у одного из предпринимателей изъяли документы и ключи от полусотни дорогостоящих автомобилей.
В итоге злоумышленник предложил бизнесмену за вознаграждение в два миллиона рублей решить вопрос о возврате автомобилей и прекращении проверки. При этом выполнить этих обязательств обвиняемый не имел возможности.
В конце концов предприниматель обратился в региональное управление ФСБ, а злоумышленник после незаконного получения денег был задержан.
Комментарии
на таких мелочах пролетать начали
ну в одной хате сидеть будут ха
Как это был задержан? Может наговор был?
При чём здесь оперативник, "работавший в сфере экономической безопасности" и сотрудник наркоконтроля? Раздвоение личности однако.
"При этом выполнить этих обязательств обвиняемый не имел возможности." вот это зачем?
это основная провинность оперативника?
или обозначена причина по которой сделка не состоялась?
Ещё один удостоился достойной гражданской пенсии.