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Бывший оперативный сотрудник, работавший в сфере экономической безопасности, идет под суд в Барнауле за мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый узнал, что в рамках проводимой органами полиции проверки у одного из предпринимателей изъяли документы и ключи от полусотни дорогостоящих автомобилей.

В итоге злоумышленник предложил бизнесмену за вознаграждение в два миллиона рублей решить вопрос о возврате автомобилей и прекращении проверки. При этом выполнить этих обязательств обвиняемый не имел возможности.

В конце концов предприниматель обратился в региональное управление ФСБ, а злоумышленник после незаконного получения денег был задержан.