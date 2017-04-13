Фото: vk.com/barneos22
Сильный пожар произошел на территории автомобильной стоянки в Барнауле днем в четверг, 13 апреля.
Как сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, инцидент случился в районе пивзавода. В данный момент горят два автомобиля.
Подробности ЧП станут известны позже.
Комментарии
а чего не капслоком? "горят два автомобиля" и "масштабный пожар" немного неувязочка горят двадцать - уже есть повод выложить новость в ленту, горят 200 - вот это "масштабный..."
криворукие перекачивали соляру из бочек ,сыкономили на заправщике теперь героями на паблике б22 пытаются стать
а не покупай краденую соляру