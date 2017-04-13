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Туристическое судно, на борту которого находилось десять человек, загорелось и затонуло в 100 м от греческого острова Миконос. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, ЧП случилось в ночь на четверг, 13 апреля. Семь туристов, а также три члена экипажа смогли своевременно покинуть судно и с помощью спасательных плавательных средств добраться до берега.

Пока неизвестно, почему произошел пожар. Полиция проводит расследование.